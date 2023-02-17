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Сдохла рыба и нечем дышать: жители Огайо жалуются на здоровье после "химического Чернобыля"

1:33
Мир

Жители Огайо пожаловались на головокружение, сильную тошноту и озноб после крушения поезда, который перевозил ядовитые химикаты. По словам американцев, власти США пытаются умолчать о последствиях экологической катастрофы, которую уже прозвали "химическим Чернобылем".

Сдохла рыба и нечем дышать: жители Огайо жалуются на здоровье после "химического Чернобыля"

Так, по рассказам местных жителей, Сеть заполнили видео с мёртвой рыбой в водоёмах, а пить из-под крана американцы и вовсе боятся.

"В тот вечер у меня как никогда резало глаза и потом началась ужасная головная боль. Губы, язык, горло — жгло до такой степени, что я заказала стакан воды со льдом, смочила ей салфетки, чтобы закрыть ноздри, и начала сосать лёд", — рассказала жительница Огайо РИА Новости.

Местные жители усомнились, что официальное заявление властей о том, что вода и воздух безопасны правда.

"Почему они говорят, что это безопасно? Я заметила, что вода в городе больше не выглядит такой чистой, как раньше, есть странная плёнка на её поверхности, публикуют множество видео мёртвой рыбы из местных рек", — задался вопросом другой американец.

Крушение поезда с химикатами произошло 3 февраля. Около 50 вагонов из 140-вагонного состава сошли с рельсов в деревне Восточная Палестина. Начался пожар. Позже американские власти замерили, что никакой катастрофы нет и территория безопасна для людей.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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