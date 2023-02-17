Депутат ЕП: Зеленский постоянно просит оружие, но он даже не пытается наладить переговоры

Киев не имеет собственного мнения и "головы" в принятии решений, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По словам политика, Незалежная полностью ведома НАТО, а наглость президента Украины Владимира Зеленского становится чрезвычайной.

Как подчеркнул европарламентарий, Зеленский постоянно просит оружие, но он даже не пытается наладить переговоры с Москвой.

"Сколько ещё европейцев должны потерять работу, свои накопления, жильё? Зеленский постоянно просит оружие, но он даже не пытается наладить переговоры. Почему в Киеве не думают собственной головой, а ждут указаний от НАТО? Почему наши политики не позволяют начать Киеву переговоры с Москвой?" — задался вопросами Уоллес.

По словам парламентария, ответы на эти вопросы должен получить весь мир, пока ситуация не дошла до масштабного конфликта.