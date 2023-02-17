Myśl Polska: Варшава пускает в страну бандеровцев*, ненавидящих всё польское

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Варшава осознанно впустила в страну десятки тысяч украинских беженцев националистов-бандеровцев*, которые ненавидят Польшу и "всё польское", заявили аналитики. По их словам, необходимо прекратить поток граждан Незалежной в государство.

По мнению авторов, украинцы настроены агрессивно и им не стоит доверять.

"Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и всё польское", — передаёт Myśl Polska.

Так, по словам аналитиков, приезжие украинцы в открытую восхваляют УПА* и не стесняются своих националистических взглядов, а поляки вынуждены это терпеть.

*ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).