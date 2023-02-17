Во Франции назвали Швейцарию "менее чокнутой" в отношении Украины

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Страны Евросоюза свихнулись на поставках Украине оружия, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его мнению, на "правильном" политическом курсе осталась лишь "менее сумасшедшая" Швейцария.

"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. Может быть потому, что Швейцария менее чокнутая, чем другие страны, и отказывается от разжигания Третьей мировой войны?", — задался вопросом Филиппо на страницах в Сети.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление французского политика о том, что Киев вкупе с поддержкой Евросоюза намерены спровоцировать Третью мировую войну.