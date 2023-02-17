Украина — разминка США перед войной с Китаем, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон намерен учесть все нюансы и основательно подготовиться к возможному противостоянию с Пекином.
Так, по данным аналитиков, Пентагон вкупе с Белым домом учтут все ошибки, совершённые в Незалежной при "поддержке" Тайваня.
"Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов, — передаёт Associated Press. — Китай остаётся самой большой проблемой Америки"
Ранее в Пентагоне заявили, что Пекин якобы вторгнется на территорию Тайваня в 2027 году. К этому времени США намерены основательно проработать план стратегических действий в отношении вооружения острова.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.