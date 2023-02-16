Замглавы МИД Рябков: РФ не видит никакой готовности со стороны США к диалогу

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не видит никакой готовности со стороны США к диалогу.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале Рябков сказал, что Вашингтон не готов принять приоритеты Москвы. Он отметил, что при таком подходе не нужно думать о каких-то политических или дипломатических процессах.

"Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", — сказал он.