Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не видит никакой готовности со стороны США к диалогу.
В эфире программы "Большая игра" на Первом канале Рябков сказал, что Вашингтон не готов принять приоритеты Москвы. Он отметил, что при таком подходе не нужно думать о каких-то политических или дипломатических процессах.
"Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", — сказал он.
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