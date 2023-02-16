Президент Джо Байден впервые высказался относительно назначения сбитых над территорией США и Канады летательных аппаратов. По его словам, на них не обнаружено какого-либо разведывательного оборудования. Также нет данных, что с их помощью осуществлялся шпионаж в интересах других стран.
"Ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран", — сказал он.
Байден подчеркнул, что уже разрабатывается алгоритм действий при обнаружении подобных объектов. По словам президента США, их продолжат сбивать.
Ранее сообщалось, что США расшифровали послание Китая при помощи аэростата.
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