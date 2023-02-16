Пресс-секретарь Чиж заявила, что Саакашвили умирает

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Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж заявила, что политик умирает.

Саакашвили уже долгое время жалуется на здоровье. Он просит, чтобы его отправили на лечение и освободили. Пресс-секретарь политика рассказала изданию "Страна", что Саакашвили похудел до 66,8 кг. Она отметила, что это ниже, чем критический вес для его роста.

"Михаил достиг ужасного состояния. Он умирает", — сказала Чиж.

Экс-президент Грузии был арестован в 2021 году. Суд признал его виновным в организации нападения в 2005 году на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.