Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж заявила, что политик умирает.
Саакашвили уже долгое время жалуется на здоровье. Он просит, чтобы его отправили на лечение и освободили. Пресс-секретарь политика рассказала изданию "Страна", что Саакашвили похудел до 66,8 кг. Она отметила, что это ниже, чем критический вес для его роста.
"Михаил достиг ужасного состояния. Он умирает", — сказала Чиж.
Экс-президент Грузии был арестован в 2021 году. Суд признал его виновным в организации нападения в 2005 году на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.
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