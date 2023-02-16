TAC: JP Morgan сотрудничает с Киевом ради собственной выгоды, а не победы Украины

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Обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative заявил, что JP Morgan сотрудничает с Киевом ради собственной выгоды, а не победы Украины.

По словам Девлин, банк США JP Morgan игнорирует интересы украинского президента Владимира Зеленского. Обозреватель отмечает текущие позиции банка на рынке. Он полагает, что затягивание конфликта на Украине принесёт JP Morgan прибыль.

"JP Morgan может считать себя ангелом-инвестором Украины. А может быть это ангел смерти", — поделился своим мнением Девлин.

Девлин пишет, что банк получает прибыль только за счёт поставок оружия и оборудования на Украину. Затем JP Morgan может начать вкладываться в восстановление Незалежной. Обозреватель отмечает взаимосвязь этих знаменателей. Чем больше оружия США передадут Киеву, тем больше будет разрушений, которые потом нужно будет восстанавливать.

Девлин уверен, что такая позиция привела к тому, что Зеленский отказывается садиться за стол переговоров с Россией в ущерб своей стране.