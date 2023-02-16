Американский президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая противоречит Конституции США. Об этом заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для The Washington Post.
Он сообщил, что из-за сложности оборудования военным США приходится приезжать на Украину лично для обучения бойцов ВСУ. Инструкторы работают в гражданской одежде, поэтому говорить о проведении какой-то официальной операции нельзя.
Американцы присутствуют на Украине тайно, что создаёт определённые проблемы. Войска ВС РФ могут обстрелять их или предъявить обвинения в шпионаже. Экс-судья напомнил, что схожая ситуация произошла во Вьетнаме.
"Конгресс не может финансировать военные действия с участием американцев, которые он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — подчеркнул он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.