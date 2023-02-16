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Экс-судья Наполитано заявил о нарушении Джо Байденом Конституции США проведением тайной операции на Украине

Мир

Американский президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая противоречит Конституции США. Об этом заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для The Washington Post.

Экс-судья Наполитано заявил о нарушении Джо Байденом Конституции США проведением тайной операции на Украине

Он сообщил, что из-за сложности оборудования военным США приходится приезжать на Украину лично для обучения бойцов ВСУ. Инструкторы работают в гражданской одежде, поэтому говорить о проведении какой-то официальной операции нельзя.

Американцы присутствуют на Украине тайно, что создаёт определённые проблемы. Войска ВС РФ могут обстрелять их или предъявить обвинения в шпионаже. Экс-судья напомнил, что схожая ситуация произошла во Вьетнаме.

"Конгресс не может финансировать военные действия с участием американцев, которые он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — подчеркнул он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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