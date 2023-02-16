Бывшая сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер обвинила президента Джо Байдена в отсутствии конкретных целей Америки на Украине. По мнению Коффлер, ситуация рискует превратиться в очередной "бесконечный конфликт", наподобие того, что произошел в Афганистане.
"Мы поставляли и продолжаем поставлять Украине высокотехнологичного оружия на многие миллиарды долларов", — отметила она.
По мнению Коффлер, если США продолжат политику эскалации конфликта, то он может выйти из-под контроля. Результатом станет втягивание самих Штатов в полномасштабные боевые действия.
Ранее сообщалось, что Байден отложил подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года из-за страха.
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