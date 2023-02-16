Генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг рассказал, что знал о начале СВО РФ на Украине, но лёг спать.
В интервью агентству France Press Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля он пошёл спать заранее зная, что через несколько часов его разбудит телефонный звонок.
Глава НАТО рассказал, что звонившей ему помощник кратко сказал: "Они начали". Однако начало СВО не было секретом ни для Столтенберга, ни для руководства НАТО.
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