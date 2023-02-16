Экс-советник Кучмы Соскин связал поражения Киева с недооценкой Путина

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Владимир Зеленский оказался не способен объективно оценить реальные силы России, что привело к серьёзным провалам киевской политики. Об этом заявил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что сейчас украинская противовоздушная оборона (ПВО) и вооружённые силы Украины (ВСУ) неэффективны и "ничего не могут сделать".

Многочисленные поражения на фронте произошли по той причине, что Зеленский со своей командой недооценили президента России Владимира Путина, высказал своё мнение Соскин.