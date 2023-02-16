Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) раскритиковало принятую палатой представителей конгресса США резолюцию по китайскому аэростату, который был сбит американцами в небе над Южной Каролиной.
В заявлении ВСНП отмечается, что принятие данной резолюции является политической манипуляцией, которая направлена на преувеличение "китайской угрозы".
Китайская сторона настаивает на том, что Пекин строго соблюдает международное право и не вторгается в воздушные пространства суверенных государств в целях слежки и сбора данных.
Также в заявлении ВСНП подчеркивается, что аэростат имел гражданское назначение и попал в воздушное пространство США по ошибке.
"Именно США вмешиваются во внутреннюю политику других стран и посягают на их суверенитет. Поэтому политиканы в конгрессе просто лишили воспользоваться данным инцидентом для нагнетания обстановки", — цитирует заявление ВСНП издание "Синьхуа".
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