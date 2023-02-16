Секретарь СНБО Данилов заявил, что СССР развалили "именно украинцы"

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СССР развалили "именно украинцы".

В эфире украинского телемарафона Данилов сказал, что 94 из 176 шахтёров-участников первой в СССР стачки в марте 1989 были гражданами Украины. По его мнению, именно благодаря этим людям и запустился процесс распада СССР.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — заявил Данилов.