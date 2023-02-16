Арестович объяснил, кто является куклой, а кто кукловодом в офисе президента Украины

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Алексей Арестович в день рождения Михаила Подоляка намекнул, кто марионетка в окружении Владимира Зеленского.

Украинский военный аналитик опубликовал в своём микроблоге снимок, на котором держит в руках портретную куклу советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Сегодня, в День рождения Подоляка, наконец-то выяснилось — кто чья кукла в чьих руках. Поздравляю, Миша! (зловеще хохочет)", — подписал снимок Арестович.

Ранее Алексей Арестович предупредил украинцев об опасности и об угрозе исчезновения.