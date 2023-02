CNN опубликовала кадры уничтожения американского наёмника в Бахмуте

Your browser does not support the audio element.

Видео удара российской высокоточной ракетой "Корнет" по автомобилю украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте), в результате которого погиб американский наёмник Пит Рид, показала CNN. Журналисты заявили, что это их эксклюзивные кадры.

Ранее видео прилёта российской ракеты в Бахмуте опубликовала американская газета The New York Times.

Напомним, удар был нанесён 2 февраля. Позже выяснилось, что погиб один из "волонтёров" — бывший морской пехотинец армии США. Часть боевиков получили тяжёлые ранения. Также на связь перестали выходить двое финских наёмников.