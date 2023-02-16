Times: Бойес заявил, что Польша готова воевать с РФ и станет новым лидером ЕС

Франция и Германия не являются надёжными союзниками, поэтому НАТО начало засматриваться на восток. Об этом пишет аналитик Роджер Бойес в статье для The Times.

Автор публикации полагает, что настоящим лидером Европы выступает Польша, стремящаяся создать сильнейшую армию. При этом Варшава не против воевать против русских.

Об этом говорят поставки оружия на военную авиабазу в Жешуве. В первую годовщину СВО Польшу собирается посетить американский лидер Джо Байден. Ожидается, что он благословит стремление Варшавы создать крупнейшую в Европе сухопутную армию.

Польский президент Анджей Дуда рассчитывает в этот четверг в Лондоне на большее: обязательства поставить истребители F-16. Он готовится заявить об этом от имени всего восточного фронта НАТО, так называемой "бухарестской девятки". По словам автора статьи, Байдена "активно обрабатывают". Аналитик отмечает, что крупным достижением военного противостояния стало некое подобие единства Запада против России.

Всё это говорит о происходящем важном развороте к восточному флангу НАТО, даже если Украина не получит никакого оружия.

"Похоже, центр тяжести в Европе сместился на восток, Швеция и Финляндия сменили оборонительные позиции, Прибалтика стоит твёрдо, Румыния укрепляется на Чёрном море". И это не считая радикального обновления польских вооружённых сил", — сказал бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.