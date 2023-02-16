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Foreign Policy: четыре пророчества Путина об украинском конфликте сбылись

Мир

Президент РФ Владимир Путин предсказал четыре ключевых момента в конфликте на Украине, и все его суждения оказались верны, сообщает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт в статье для издания Foreign Policy.

Foreign Policy: четыре пророчества Путина об украинском конфликте сбылись

Санкции

Путин предвидел, что западные санкции не смогут нанести серьёзный ущерб экономике РФ, тогда как в США и Европы были уверены в обратном. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывала, что угроза самых жёстких в истории санкций удержит российского лидера от проведения спецоперации на Украине. После начала СВО западные лидеры были убеждены, что суровые санкционные ограничения развалят экономику РФ и задушат её оборонно-промышленный комплекс. Однако ожидания Запада не сбылись.

"Путин пошел на СВО, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту", — отмечается в материале.

Поддержка россиян

Путин знал, что граждане РФ поймут его решение о проведении спецоперации и согласятся с курсом Кремля.

Реакция мирового сообщества

Российский лидер понимал, что не все государства мира выступят против Москвы. Несмотря на то, что ЕС и США осудили действия РФ на Украине, большинство стран Востока и Азии сдержанно отреагировали на СВО и не присоединились к западным санкциям.

Украина

Путин знал, что Украина важнее России, чем Западу. Жители США и других западных стран никогда не поймут важность мирной Украины для РФ. Для Вашингтона и Брюсселя Киев является всего лишь "разменной монетой" в борьбе с Москвой.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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