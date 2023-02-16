Самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл. Материал с таким заголовком публикует CNN.
Планы президента России Владимира Путина по наступлению неназванные военные чиновники, на которых ссылается издание, оценивают как скорее "амбиционные, чем реалистичные".
На Западе считают, что Путин проигрывает и тактически, и оперативно, и стратегически, но сам он это не признаёт, глядя на мир через "иную стратегическую и историческую призму" и чувствуя поддержку Китая и "остального мира", пишет автор статьи.
"Вполне может потребоваться, чтобы такие страны, как Китай, оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина сломилась", — цитирует CNN высказывание ведущего эксперта по России и Путину, работавшей в Белом доме Трампа Фиону Хилл.
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