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CNN: самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

Мир

Самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл. Материал с таким заголовком публикует CNN.

CNN: самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

Планы президента России Владимира Путина по наступлению неназванные военные чиновники, на которых ссылается издание, оценивают как скорее "амбиционные, чем реалистичные".

На Западе считают, что Путин проигрывает и тактически, и оперативно, и стратегически, но сам он это не признаёт, глядя на мир через "иную стратегическую и историческую призму" и чувствуя поддержку Китая и "остального мира", пишет автор статьи.

"Вполне может потребоваться, чтобы такие страны, как Китай, оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина сломилась", — цитирует CNN высказывание ведущего эксперта по России и Путину, работавшей в Белом доме Трампа Фиону Хилл.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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