CNN: самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

Самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл. Материал с таким заголовком публикует CNN.

Планы президента России Владимира Путина по наступлению неназванные военные чиновники, на которых ссылается издание, оценивают как скорее "амбиционные, чем реалистичные".

На Западе считают, что Путин проигрывает и тактически, и оперативно, и стратегически, но сам он это не признаёт, глядя на мир через "иную стратегическую и историческую призму" и чувствуя поддержку Китая и "остального мира", пишет автор статьи.

"Вполне может потребоваться, чтобы такие страны, как Китай, оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина сломилась", — цитирует CNN высказывание ведущего эксперта по России и Путину, работавшей в Белом доме Трампа Фиону Хилл.