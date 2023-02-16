Секретарь СНБО Данилов рассказал о плане раздела Украины по корейскому сценарию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов убеждён, что Россия готова разделить Украину по принципу Северной и Южной Кореи.

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они приступят к плану "Б", когда будут делать "вторую Украину", — указал он в беседе с изданием BBC News.

Данилов считает, этот сценарий предложил Москве лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Согласно плану, вся территория Донбасса, а также сухопутный коридор в Крым должны перейти под контроль России. Затем Москва якобы приступит к разделу по корейскому варианту, отметил секретарь СНБО.

"Активизация действий идёт. Они пробуют нащупать слабые места в нашей обороне. Сейчас основные силы сконцентрированы в Бахмуте. Но я уверен, что мы должны давать им отпор, как бы нам трудно не было", — заявил Данилов.