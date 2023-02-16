Украина обратилась к Италии с просьбой предоставить ей в качестве военной помощи средства защиты при применении ядерного, химического и бактериологического оружия. Об этом проинформировал глава минобороны Италии Гвидо Крозетто.
Министр отметил, что запросы Киева были "очень конкретными", а то, о чём он попросил, — "тревожным".
"Всегда говорят об оружии, о танках, но в последние дни из Украины поступили очень конкретные запросы, в том числе и гораздо о более тревожных вещах, такие как средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак", — сказал Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.
Крозетто отметил, что его страна не могла отказать Украине в такой просьбе, и пообещал сделать всё, что здесь возможно.
Министр добавил, что украинский конфликт затягивается, а РФ не выказывает намерений уходить с "оккупированных" территорий.
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