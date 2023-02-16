Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губернатор Омска не ожидал от Барбары Брыльски таких резких выпадов в сторону города
Володин предложил взыскать ущерб за инцидент с "Северными потоками" с зарубежных компаний
Foreign Policy: четыре пророчества Путина об украинском конфликте сбылись
РИА Новости: идеи чиновников Украины доведут Европу до самоликвидации
Нарколог Курчицкий: одна из основных патологий при курении вейпов — облитерирующий бронхит
Безпалько: ВСУ использовали "грязную бомбу" и химоружие в ходе конфликта на Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ЕС объединиться с РФ ради мира
Лукашенко намекнул о готовности РФ к переговорам: "С Россией можно договориться о невероятном"
В Генштабе ВСУ заявили, что Россия модернизировала ракеты Х-101, так как они не оправдали ожиданий

Министр обороны Италии Крозетто: Украина попросила у нас средства защиты от ядерных и химических атак

Мир

Украина обратилась к Италии с просьбой предоставить ей в качестве военной помощи средства защиты при применении ядерного, химического и бактериологического оружия. Об этом проинформировал глава минобороны Италии Гвидо Крозетто.

Министр обороны Италии Крозетто: Украина попросила у нас средства защиты от ядерных и химических атак

Министр отметил, что запросы Киева были "очень конкретными", а то, о чём он попросил, — "тревожным".

"Всегда говорят об оружии, о танках, но в последние дни из Украины поступили очень конкретные запросы, в том числе и гораздо о более тревожных вещах, такие как средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак", — сказал Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.

Крозетто отметил, что его страна не могла отказать Украине в такой просьбе, и пообещал сделать всё, что здесь возможно.

Министр добавил, что украинский конфликт затягивается, а РФ не выказывает намерений уходить с "оккупированных" территорий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Секретарь СНБО Данилов рассказал о плане раздела Украины по корейскому сценарию
Моргенштерн* после долгого молчания определился и заявил, что его дом — это Израиль
Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему сделал татуировку с Владимиром Путиным
Инфекционист Малиновская: клетчатка из овощей очищает организм от холестерина, токсинов, канцерогенов
Мэр Новосибирска Локоть пригласил Брыльску на День города после критики россиян
Министр обороны Италии Крозетто: Украина попросила у нас средства защиты от ядерных и химических атак
МК: жители Севастополя рассказали об "ужасном грохоте" во время атаки БПЛА ВСУ
Глава СНБО Украины Данилов пригрозил "демонтировать" Россию как государство
Лукашенко: Зеленский не может проводить самостоятельную политику
Тайные судили﻿ща — изобретение Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников