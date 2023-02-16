Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил политику украинского коллеги Владимира Зеленского. Ему стоит перестать просить у западных чиновников истребители и реактивные системы залпового огня, отметил глава республики.
По мнению Лукашенко, Зеленский должен пытаться завершить боевые действия в стране. Как подчеркнул руководитель Белоруссии, президенту стоит действовать самостоятельно.
"Мы видим, что Зеленский не может", — сказал Лукашенко, передаёт БелТА.
В этом случае управлением страной займутся другие люди, заключил руководитель государства.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад и Украина считают мирные переговоры катастрофой.
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