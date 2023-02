Лукашенко: Зеленский не может проводить самостоятельную политику

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил политику украинского коллеги Владимира Зеленского. Ему стоит перестать просить у западных чиновников истребители и реактивные системы залпового огня, отметил глава республики.

По мнению Лукашенко, Зеленский должен пытаться завершить боевые действия в стране. Как подчеркнул руководитель Белоруссии, президенту стоит действовать самостоятельно.

"Мы видим, что Зеленский не может", — сказал Лукашенко, передаёт БелТА.

В этом случае управлением страной займутся другие люди, заключил руководитель государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад и Украина считают мирные переговоры катастрофой.