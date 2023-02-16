Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изъявил желание встретиться с американским лидером Джо Байденом.

"Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьёзно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроём: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны", — сказал Лукашенко в беседе с белорусскими и иностранными журналистам.

При этом Лукашенко выразил сомнение, что Байден согласится принять его приглашение.

"Он останется в Польше, потому что Польша — гиена Европы, и она сегодня, прежде всего, играет самую активную роль по эскалации войны в Украине", — отметил президент Белоруссии.

Ранее он заявил, что Украина ещё до начала российской спецоперации готовила удар по территории Белоруссии из реактивной системы залпового огня.