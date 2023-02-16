Прохватилов: ВС РФ могут уничтожить поставляемое оружие на Украину в Бескидском тоннеле

Российские войска могут уничтожить вооружение, которое западные страны отправляют на Украину, мощным ударом по железнодорожному тоннелю. Об этом заявил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Он отметил, что иностранная техника будет поставляться через Польшу. Вагоны проследуют через Бескидский тоннель, который входит в состав Львовской железной дороги, указал эксперт. Если тоннель будет уничтожен заранее, то поезд с вооружением поедет по объездной дороге, и спустя некоторое время прибудет на Украину. Однако ВС РФ могут нанести удар в момент прохождения состава.

"Если в момент прохождения Бескидского тоннеля ударить, то состав там и погибнет. Тут два зайца. Можно и просто по составу ударить, когда он будет в открытую двигаться по Львовской железной дороге", — сказал Прохватилов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".