Украина ещё до СВО угрожала Белоруссии ударами из РСЗО, заявил Лукашенко

Президент Украины Александр Лукашенко заявил, что Украина ещё до начала российской спецоперации готовила удар по территории Белоруссии из реактивной системы залпового огня.