Сотрудники Минфина США заявили о резком скачке доносов по поводу возможного обхода санкций, введённых против РФ на фоне спецоперации, передаёт oilcapital.ru.
По информации издания, за три недели 2023 года осведомители направили в агентство по борьбе с финансовыми преступлениями свыше 100 писем.
"Это столько же, сколько поступило за предыдущие три года", — подчёркивается в материале.
Как отмечает Bloomberg, количество доносов выросло после внедрения системы вознаграждений. Теперь осведомители могут получить деньги от правительства за донос об обходе ограничений. В случае подтверждения информации им готовы предоставить вознаграждение в размере 10-30% от штрафа, взимаемого за несоблюдение санкционного режима.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении ведущих российских банков и Фонда национального благосостояния.
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