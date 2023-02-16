Минфин США заявил о резком скачке доносов об обходе антироссийских санкций

Сотрудники Минфина США заявили о резком скачке доносов по поводу возможного обхода санкций, введённых против РФ на фоне спецоперации, передаёт oilcapital.ru.

По информации издания, за три недели 2023 года осведомители направили в агентство по борьбе с финансовыми преступлениями свыше 100 писем.

"Это столько же, сколько поступило за предыдущие три года", — подчёркивается в материале.

Как отмечает Bloomberg, количество доносов выросло после внедрения системы вознаграждений. Теперь осведомители могут получить деньги от правительства за донос об обходе ограничений. В случае подтверждения информации им готовы предоставить вознаграждение в размере 10-30% от штрафа, взимаемого за несоблюдение санкционного режима.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении ведущих российских банков и Фонда национального благосостояния.