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Минфин США заявил о резком скачке доносов об обходе антироссийских санкций

Мир

Сотрудники Минфина США заявили о резком скачке доносов по поводу возможного обхода санкций, введённых против РФ на фоне спецоперации, передаёт oilcapital.ru.

Минфин США заявил о резком скачке доносов об обходе антироссийских санкций

По информации издания, за три недели 2023 года осведомители направили в агентство по борьбе с финансовыми преступлениями свыше 100 писем.

"Это столько же, сколько поступило за предыдущие три года", — подчёркивается в материале.

Как отмечает Bloomberg, количество доносов выросло после внедрения системы вознаграждений. Теперь осведомители могут получить деньги от правительства за донос об обходе ограничений. В случае подтверждения информации им готовы предоставить вознаграждение в размере 10-30% от штрафа, взимаемого за несоблюдение санкционного режима.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении ведущих российских банков и Фонда национального благосостояния.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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