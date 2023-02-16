Вашингтон намекнул Украине, что не может оказывать ей военную поддержку вечно. Об этом заявил профессор Лондонского университета Роб Сингх в беседе с изданием Newsweek.
Профессор обратил внимание, что Европа и США переживают разлад в вопросе подсчёта вклада в военную поддержку Киева. Критики в ЕС начинают сомневаться в лидирующей роли США в передаче оружия Киеву, и также начинают урезать военную помощь Украине.
Чтобы продолжить получать западную военную помощь, Киеву тоже придётся постараться, уверен профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.
"Нынешние признаки потенциального нежелания продолжать финансировать Украину на самом деле являются лишь выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться в этом году, но и совершить какой-то решительный перелом на поле боя, который каким-то образом изменит динамику явно в ее пользу", — сказал Кларк.
Профессор добавил, что Киеву будет очень сложно сделать то, чего ждёт от него Запад.
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