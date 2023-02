Политолог Сотников допустил, что Израиль предложит Зеленскому мирный план

Израиль может предложить Киеву мирный план урегулирования конфликта. Об этом заявил политолог Владимир Сотников, комментируя в интервью Pravda.Ru визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев.

По мнению эксперта, израильские власти ещё не решили, стоит ли им сближаться с Украиной. Как пояснил специалист, говорить о грядущем сближении пока преждевременно, ведь Иерусалим неоднократно призывал к возобновлению переговоров для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"При хорошем сценарии можно ожидать, что Израиль предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому какой-то мирный план. Что касается возможного предоставления израильского оружия Киеву, то здесь нельзя дать однозначный прогноз. Думаю, что Израиль перед тем, как принять такое решение, десять раз ещё взвесит, насколько это навредит израильско-российским отношениям", — подчеркнул Сотников.

Ранее глава МИД Израиля Коэн сообщил в своих соцсетях, что в четверг, 16 февраля, впервые с начала российской спецоперации встретится с Зеленским в Киеве. Он планирует вместе с украинским президентом заново открыть израильское посольство.