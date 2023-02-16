Генерал США Марк Милли заявил, что Киев и Москва не собираются отказываться от своих целей. Однако, по словам военного, конфликт ещё можно регулировать дипломатическим путём.
"Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент", — подчеркнул Милли, слова которого приводит Financial Times.
Однако, по мнению генерала, закончить спецоперацию России возможно только силовыми способами. Вместе с этим военный отметил, что США необходимо проявлять осторожность, поскольку у Москвы есть ядерное оружие.
Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй сказал, что Украине нужен диалог с РФ.
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