Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию с воздушными шарами "с отражателями" в небе над Киевской областью, которые, по утверждению украинской стороны, запускает Россия с целью дезориентирования и истощения ПВО Украины.
Для того, чтобы предъявлять России подобные обвинения, нужно располагать необходимыми доказательствами, напомнил эксперт. По его словам, определить, какая страна запустила воздушный шар, достаточно проблематично даже при помощи специальной радиоаппаратуры.
"По самому шару абсолютно невозможно определить", — отметил Олейник в беседе с Телеканалом "360".
Политик рассказал, что запуск таких летающих объектов, затянутых в алюминиевую плёнку, — широко распространённая практика. Такие шары используются для фиксации радиолокационных сигналов и обнаружения местоположения ПВО.
"Когда есть такой конфликт все может быть. Но чтобы вот так выложить на стол и показать, что это российские шары, я не видел таких доказательств", — добавил Олейник.
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