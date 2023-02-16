NetEase: США обманули Германию, теперь Берлин не торопится поддерживать Украину

Германия приняла решение не торопиться с поставками оружия Украине после того, как поняла, что США обвели её вокруг пальца. Об этом говорится в материале китайского издания NetEase.

Авторы напомнили, что Берлин долго не хотел давать добро на поставку Киеву танков Leopard 2, и согласился только после того, как США тоже пообещали передать Украине свои танки M1 Abrams.

Однако после получения согласия Берлина Вашингтон начал откладывать поставки своих танков на Украину, пообещав доставить их только к концу 2023 года. Теперь Берлин чувствует себя обманутым, говорится в статье.

"Германия пообещала поставить первые танки к концу марта, после чего США отложили свои поставки на конец года. Вашингтон успешно одурачил Берлин, прикрываясь различными оправданиями. Но немцы не были глупы", — пишут авторы.

Обозреватели считают, что такое поведения США вызвало возмущение не только в Германии, но и в других странах ЕС, которые решили действовать схожим образом и заявили о своём отказе передать Украине танки. То же самое касается и возможности поставок истребителей, от которой отказались Франция и Германия.