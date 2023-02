РВ: Польша подготавливает диверсантов для захвата власти Белоруссии

В октябре было создана организация "Пасплiтае рушэнне" для тех, кто хочет воевать за киевскую власть, и готов сражаться за освобождение Белоруссии.

В переводе с польского название формирования звучит как "Общее движение" или "Польская Русь". В его состав входят сотни человек. Организация имеет филиалы в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Лодзи, Познани и Белостоке, а также в Литве — в Вильнюсе и Каунасе. Здесь проходят обучения.

"Её цель — объединиться в необходимости борьбы против российских захватчиков и подготовиться к борьбе за освобождение Белоруссии", — отмечает обозреватель Павел Ковалёв в статье для издания "Русская Весна".

Отношения двух республик охладели из-за волн информационных и экономических волн. Ситуация усугубилась летом 2020 года. Тогда Варшава предприняла безуспешную попытку интервенции и пыталась повлиять на исход выборов в Белоруссии. Дипломатические отношения двух стран прекратились после начала СВО на Украине.

"Таким образом, на деньги американских господ, европейских решал и польских налогоплательщиков под бдительным оком и зонтиком спецслужб Польши на польской территории проходят подготовку не только будущие диверсанты, но и обычные террористы", — пишет обозреватель.

Данными действиями конфликт между республиками только накаляется. Варшава выполняет приказы Вашингтона, за которые будут платить обычные поляки, заключил Ковалёв.