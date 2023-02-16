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Министр обороны Британии Уоллес призвал ВСУ вести бой по западному образцу, экономя снаряды

Мир

Украинская армия чересчур активно тратит снаряды, присылаемые ей Западом. В этом плане ВСУ должны равняться на западные страны и учиться быть более экономными. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Times Radio.

Министр обороны Британии Уоллес призвал ВСУ вести бой по западному образцу, экономя снаряды

Уоллес обвинил ВСУ в ведении постоянных массированных артобстрелов, что, по его словам, является пережитком советского прошлого.

"Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов… Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу", — заметил Уоллес.

Ранее в издании The Daily Telegraph появилась информация о шести тысячах артиллерийских выстрелах в день, производимых ВСУ. Такая расточительность обрекает Киев на "снарядный голод", который Запад просто не в состоянии ему закрыть.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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