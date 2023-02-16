Министр обороны Британии Уоллес призвал ВСУ вести бой по западному образцу, экономя снаряды

Украинская армия чересчур активно тратит снаряды, присылаемые ей Западом. В этом плане ВСУ должны равняться на западные страны и учиться быть более экономными. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Times Radio.

Уоллес обвинил ВСУ в ведении постоянных массированных артобстрелов, что, по его словам, является пережитком советского прошлого.

"Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов… Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу", — заметил Уоллес.

Ранее в издании The Daily Telegraph появилась информация о шести тысячах артиллерийских выстрелах в день, производимых ВСУ. Такая расточительность обрекает Киев на "снарядный голод", который Запад просто не в состоянии ему закрыть.