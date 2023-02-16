Financial Times: в украинском кризисе виноват Запад, отказавшийся отвечать за свои действия

По словам бывшего посла Великобритании в России Сэра Тони Брентона, посол США в Москве предвидел украинский кризис из-за намерения НАТО принять Киев в свои ряды. Однако, несмотря на это, Запад продолжил свои линию по Украине, презрев все предупреждения.

Именно это послужило началом конфликта, уверен дипломат.

"Вина Запада в том, что они отказались осознавать опасность своих действий. Посол США в Москве в 2008 году Билл Бернс сообщал Вашингтону, что вступление Украины в НАТО будет самой яркой из всех красных линий для российской элиты", — сказал Брентон в беседе с Financial Times.

Бывший посол подчеркнул, что западные лидеры не обратили внимания на предостережения намеренно.