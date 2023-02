Рогов: Киев заблокировал Каховское водохранилище, что грозит ядерной катастрофой

Your browser does not support the audio element.

Киевские власти должны немедленно восстановить подачу воды в Каховское водохранилище, которое обеспечивает охлаждение реакторов Запорожской АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Владимир Зеленский не желает прекращать "опасные игры" вокруг атомной станции и сейчас решил заблокировать подачу воды.

"Как минимум каскад из четырёх ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища", — пояснил Рогов в интервью агентству РИА Новости.

Критическое снижение уровня воды вызовет экологическую катастрофу, пояснил он, но главную опасность представляет возможное нарушение режима охлаждения АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

"МАГАТЭ, а также международные экологические и правозащитные организации должны не сидеть как в рот воды набрав, а действовать на упреждение, чтобы остановить обезумевшие киевские власти", — резюмировал председатель движения "Мы вместе с Россией".

Ранее американская журналистка обвинила Белый дом в нежелании устранять последствия "Чернобыля в Огайо".