РИА Новости: на Западе придумали, как "достичь победы" над Россией

Западные союзники Киева активно помогают Украине готовиться к наступлению. Дают боеприпасы, всё более мощное оружие, тяжёлую бронетехнику и обучают военнослужащих. Как и кто это делает, разобрался в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Он напомнил, что о четырёхмесячной подготовке десяти тысяч солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) объявил тогдашний британский премьер Борис Джонсон.

Нынешний премьер Риши Сунак после недавнего визита Зеленского пообещал подготовить ещё 20 тысяч бойцов. Танкистов уже обучают на Challenger 2. Следующий этап — пилоты истребителей, морпехи и экипажи для САУ AS-90.

В ноябре к этому подключился и Евросоюз. Первоначально предполагалось обучить 15 тысяч бойцов, но сейчас глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о расширении программы до 30 тысяч.

В Главном оперативном управлении Генштаба ВСУ заявили, что в строю уже 20 тысяч солдат, подготовленных на Западе, половина из которых — узкие специалисты.

Однако это лишь три процента почти 700-тысячной украинской армии. В Киеве же твердят о "гвардии наступления", которую формируют в западных областях страны, отмечает журналист.

Всего будет восемь бригад. Численность не разглашается, но известно о 20 тысячах заявках в "гвардию".

"Хватит ли этого для контрнаступления — большой вопрос. Неясно, и насколько помогут обученные на Западе бойцы — при нынешних довольно невысоких темпах и масштабах подготовки", - делает вывод публицист.