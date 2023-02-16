Президенту России Владимиру Путину удивительным образом удаётся не реагировать на продолжающиеся провокации Вашингтона, которые Белый дом устраивает с 2008 года, заявил отставной офицер армии США Скотт Риттер.
"США провоцируют Россию с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — отметил он в интервью американскому каналу.
Риттер уверен, что без нормального диалога между Вашингтоном и Москвой обстановка в мире продолжит накаляться, но власти Соединённых Штатов вкладывают все усилия в пропаганду, раздувая среди американцев пожар русофобии. Именно поэтому граждане США верят в мифические победы Украины, хотя складывающаяся ситуация всё больше напоминает американскую операцию в Афганистане, завершившуюся оглушительным провалом, добавил он.
Ранее российский военный эксперт рассказал, что Киеву нечем вооружать 70 тысяч военнослужащих ударного корпуса, подготовленного западными инструкторами.
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