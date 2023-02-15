По словам политолога Сергея Маркова, Запад щедро расплачивается со своими украинскими подшефными за следование своим приказам.
Вся киевская верхушка получает от своих западных кураторов виллы и особняки в большом количестве. В частности, здесь стоит упомянуть главкома ВСУ Валерия Залужного, отметил политолог.
"Залужный, командующий ВСУ, за свои военные преступления получил виллу на Канарских островах и особняк почему-то в Чили. Это оформлено на его дочь. Это рассказал глава партии Народный республиканский союз Асселино, Франция.
Залужный гонит на бойню с братьями из России сотни тысяч жителей Украины и за это американцы и британцы платят ему виллами и особняками", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог подчеркнул, что каждый представитель киевской верхушки является владельцем дорогой иностранной недвижимости, включая лидера страны Владимира Зеленского.
"Недвижимость Зеленского это конечно, высший государственный секрет ЕС и США и Британии", — иронично заключил Марков.
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