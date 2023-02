Марков: с киевскими властями Запад расплачивается виллами и особняками

По словам политолога Сергея Маркова, Запад щедро расплачивается со своими украинскими подшефными за следование своим приказам.

Вся киевская верхушка получает от своих западных кураторов виллы и особняки в большом количестве. В частности, здесь стоит упомянуть главкома ВСУ Валерия Залужного, отметил политолог.

"Залужный, командующий ВСУ, за свои военные преступления получил виллу на Канарских островах и особняк почему-то в Чили. Это оформлено на его дочь. Это рассказал глава партии Народный республиканский союз Асселино, Франция.

Залужный гонит на бойню с братьями из России сотни тысяч жителей Украины и за это американцы и британцы платят ему виллами и особняками", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что каждый представитель киевской верхушки является владельцем дорогой иностранной недвижимости, включая лидера страны Владимира Зеленского.

"Недвижимость Зеленского это конечно, высший государственный секрет ЕС и США и Британии", — иронично заключил Марков.