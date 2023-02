19fortyfive: Ту-160М станет серьёзной угрозой для НАТО

Your browser does not support the audio element.

Обозреватель Питер Сучиу в статье для 19fortyfive заявил, что российский Ту-160М станет серьёзной угрозой для НАТО.

Речь в статье идёт о модифицированном бомбардировщике Ту-160М, который также известен как "Белый лебедь". Сучиу заявляет, что НАТО недооценивает информацию об улучшении Ту-160. Бомбардировщик РФ является самым тяжёлым в мире. Он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, отмечает эксперт.

Сучиу пишет, что последняя модификация Ту-160М превосходит остальные модели по своим характеристикам.