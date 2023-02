Полковник из Австрии: Европе придётся туго в случае прямого столкновения с РФ

Your browser does not support the audio element.

Европейские страны просто не переживут длительного вооружённого конфликта, типа того, что сейчас идёт на Украине. В этом уверен полковник австрийских ВС Маркус Райснер.

По прогнозам военного, ресурсов ВС Британии хватит в таком случае всего на пять дней, а армии многих других стран Европы ещё слабее.

"Британская армия способна выстоять в конфликте, подобном украинскому, всего пять дней. В некоторых вооруженных силах ЕС имеется не более 15000 артиллерийских снарядов. В самые напряженные дни лета 2022 года армия РФ выпускала до 80000 таких снарядов", — сказал Райснер в разговоре с немецким изданием Tagesshau.

Обозреватель напомнил о стремительно пустеющих складах ЕС, ввиду чего призвал нарастить производство 155-миллиметровых боеприпасов с нынешних 15 000 до 90 000 штук в месяц, дабы иметь возможность оказывать военную помощь Киеву.

"Европа больше не готова к военным конфликтам. После окончания холодной войны все было реорганизовано", — резюмировал Райснер.