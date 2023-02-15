Илон Маск высказался об угрозе глобализма и "создании единого мирового правительства"

Американский миллиардер Илон Маск предрёк цивилизационный коллапс в мире.

Илон Маск выступил в ОАЭ на Всемирном саммите правительств.

Глава SpaceX предупредил участников саммита об опасности "слишком тесного сотрудничества стран".

Изобретатель США уверен, что государства должны соблюдать дистанцию, так как в противном случае мир может повторить сценарий падения Рима, когда "разрушится всё сразу".

Маск уверен, что спасением станет цивилизационное разнообразие, когда каждая страна выберет свой путь развития. Он видит опасность в глобализме и создании единого мирового правительства.

Миллиардер призвал замедлить развитие искусственного интеллекта и отказаться от использования ископаемого топлива.

Ранее Илон Макс раскрыл тайну происхождения летательных аппаратов в небе над США.