Американский миллиардер Илон Маск предрёк цивилизационный коллапс в мире.
Илон Маск выступил в ОАЭ на Всемирном саммите правительств.
Глава SpaceX предупредил участников саммита об опасности "слишком тесного сотрудничества стран".
Изобретатель США уверен, что государства должны соблюдать дистанцию, так как в противном случае мир может повторить сценарий падения Рима, когда "разрушится всё сразу".
Маск уверен, что спасением станет цивилизационное разнообразие, когда каждая страна выберет свой путь развития. Он видит опасность в глобализме и создании единого мирового правительства.
Миллиардер призвал замедлить развитие искусственного интеллекта и отказаться от использования ископаемого топлива.
Ранее Илон Макс раскрыл тайну происхождения летательных аппаратов в небе над США.
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