Офицер США Риттер предрёк солдатам ВСУ гибель внутри танков Leopard 2 и M1 Abrams

Ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы Украины будут нести большие потери, поскольку украинские солдаты не смогут эффективно управлять танками НАТО, несмотря на прохождение ускоренного курса обучения.

Армии Украины нужно гораздо больше времени, чтобы освоить натовскую бронетехнику, которая отличается от советской. Из-за различий в системах управления украинские военные будут допускать промедление на поле боя, что увеличивает риск их гибели, считает бывший морской пехотинец.

"В стрессовой ситуации солдаты забудут, чему их учили в Британии, их мышечная память будет толкать их действовать по изначальному алгоритму. Это приведёт к заминке, а там уже будет поздно, их сразу же уничтожат. Вот что произойдет с каждым из этих парней, будь они на Leopard 2 или M1", — заявил Риттер.

По его мнению, Киеву не стоило просить у Запада танки, поскольку это принесёт украинской армии логистические проблемы и большие потери.