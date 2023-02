Boulevard Voltaire: Европа погибает, только одна страна пытается её спасти

Евросоюз оказался фикцией, политики государств сообщества — кроме одного — оказались неспособны спасти Европу, говорится в материале французского издания Boulevard Voltaire.

Отмечается, что государства сообщества по-прежнему игнорируют остро стоящий вопрос незаконной миграции. В полном одиночестве оказалась Франция, которая пытается спасти континент от гибели, цитирует материал издания агентство "Прайм".

Вопрос нелегальной миграции в государствах ЕС стоит максимально остро: только в 2022 году было зарегистрировано около 330 тысяч случаев незаконного въезда на территорию Евросоюза.

Меры противодействия незаконной миграции хоть и декларируются властями европейских государств, но так и не применяются из-за слабости и благих намерений, говорится в материале Boulevard Voltaire.

В частности, депортация используется только в 21 проценте случаев. А заявления об активизации сотрудничества с государствами, из которых в Европу прибывают мигранты, названы "очередной вечной песней" Евросоюза.

В материале Boulevard Voltaire говорится, что только Франция — несмотря на "гипнотическое господство" президента Эммануэля Макрона — всё же пытается отстаивать "голос слабеющей нации". Хотя на Париж оказывают сильное давление США и их вассалы Польша и Германия, говорится в материале.

Хотя, заметим, в том, что касается миграции из африканских и азиатских государств, власти восточноевропейских стран занимают куда более жёсткую позицию, нежели их коллеги из Западной Европы.

Но впрочем, это проблемы Евросоюза, пусть сами с ними и разбираются. А уж каким образом, это их дело.