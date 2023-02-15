Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что теракты на "Северных потоках" позволили Западу решить германский газовый вопрос, чтобы Германия не пыталась проводить самостоятельную политику и наращивать силу на дешёвых российских энергоносителях.
"Взрывы трубопроводов были окончательным решением германского газового вопроса. Как сейчас пытаются окончательно решить "русский вопрос", так хотели решить "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе… Вот и не допустили, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила…", — сказал Лавров.
Ранее ведущие западные издания проигнорировали расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который доказал, что приказ на подрыв российских газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
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