Жители Британии высмеяли заявление главы комитета начальников США генерала Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла Украине. Своё мнение британцы высказали в комментариях к статье Daily Mail.
Один из подписчиков поинтересовался, где же в таком случае (если Украина побеждает) наступление на Москву.
Второй добавил, что Милли, конечно, лучше знать, кто побеждает, и напомнил ему о "победе" США, одержанной в Афганистане.
Третий читатель заявил, что американский генерал несёт чушь, а Запад вообще не говорит о потерях или тактических поражениях Украины.
"Россия заняла 20% украинской территории и сделала всё, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — заключил четвёртый комментатор.
Напомним, вчера генерал Милли на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия не сможет продержаться дольше Украины в военном конфликте.
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