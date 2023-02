Британцы высмеяли генерала США Милли за слова о поражении России: где наступление на Москву

Your browser does not support the audio element.

Жители Британии высмеяли заявление главы комитета начальников США генерала Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла Украине. Своё мнение британцы высказали в комментариях к статье Daily Mail.

Один из подписчиков поинтересовался, где же в таком случае (если Украина побеждает) наступление на Москву.

Второй добавил, что Милли, конечно, лучше знать, кто побеждает, и напомнил ему о "победе" США, одержанной в Афганистане.

Третий читатель заявил, что американский генерал несёт чушь, а Запад вообще не говорит о потерях или тактических поражениях Украины.

"Россия заняла 20% украинской территории и сделала всё, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — заключил четвёртый комментатор.

Напомним, вчера генерал Милли на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия не сможет продержаться дольше Украины в военном конфликте.