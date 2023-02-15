El Pais: Боррель ожидает перелома в украинском конфликте весной

Ситуация на Украине может "переломиться" уже этой весной, максимум — летом. Таким прогнозом поделился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Исход конфликта будет решен этой весной или этим летом", — сказал Боррель, слова которого приводит газета El Pais.

Пока, по информации Борреля, все козыри на Украине — на стороне России.

Глава евродипломатии напомнил, что количество вс рф, воюющих на Украине, составляет 360000 человек, в то время как положение украинской армии по численности бойцов очень незавидно, по сравнению с противником.