Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жёстко "прошёлся" по так называемым развитым странам.
По мнению Лаврова, развивающимся странам есть, к чему стремиться, в то время как "развитые западные страны" уже достигли апогея в своём движении вперёд.
"Я согласен с тем, что развивающиеся страны — они развиваются, а вот развитые западные страны можно назвать — доразвивавшиеся", — сказал Ларов в ходе правительственного часа в Госдуме.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия прекрасно способна постоять за себя, и в итоге выйдет из противостояния с Западом ещё более крепкой.
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