Лавров: развитые страны — на самом деле доразвивавшиеся

Your browser does not support the audio element.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жёстко "прошёлся" по так называемым развитым странам.

По мнению Лаврова, развивающимся странам есть, к чему стремиться, в то время как "развитые западные страны" уже достигли апогея в своём движении вперёд.

"Я согласен с тем, что развивающиеся страны — они развиваются, а вот развитые западные страны можно назвать — доразвивавшиеся", — сказал Ларов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия прекрасно способна постоять за себя, и в итоге выйдет из противостояния с Западом ещё более крепкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.