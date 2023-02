Беспредел мобилизации на Украине: военкомами в Одессе оказались братья-разбойники

Киевские власти регулярно говорят о героизме и патриотизме среди украинцев, которые якобы выстраиваются в очереди около военкоматов. Однако тотальная мобилизация на Украине превратилась в охоту на людей. Об этом сообщает EADaily.

В сети появились кадры, на которых сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Одессы насильно хватают очередного "добровольца". Мужчина пытался отбиваться от силовиков в камуфляже, но было довольно сложно, поскольку сотрудники ТЦК — опытные преступники.

Силовиками оказались два брата — Зураб и Резо Шония. Первый ранее был директором парка Победы, куда устроился за взятку, а затем уволен.

А второй — судим за убийство профессионального спортсмена из Харькова. Судебная история тянется до сих пор. Должности в ТЦК братьям купил отец, бывший начальник ЖКС Вузовский, который получил славу благодаря серии коррупционных скандалов.