Авторов, которые распространяют в СМИ теорию об искусственном происхождении мощного землетрясения в Турции и Сирии, можно назвать лишь чудаками. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич после церемонии, посвящённой Дню государственности.
"Что касается теорий о землетрясении, к сожалению, живём, когда, чтобы не сказать, безумцы, скажу, есть всякие чудаки, творцы так называемых "истин". На нескольких телеканалах слушал невероятные теории, например: "ЦРУ устроила землетрясение в Турции, потому что Турция не полностью на стороне Украины". Они якобы организуют электромагнитные поля, а Вучич насылает дождь из системы HAARP в Бараево", — приводит слова президента РИА Новости.
Вучич отметил, что подобные мнения становятся популярными, но те, кто их разносит с помощью "лайков" не понимают всей ответственности и серьёзности. Что делать с такими людьми — непонятно, сетует политик.
Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал землетрясение в Турции ещё в 2013 году. Запад якобы имеет возможность вызывать их искусственно.
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